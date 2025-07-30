وزير الطاقة التركي: سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى حلب السورية عبر تركيا في 2 آب

أعلن وزير الطاقة التركي آلب أرسلان بيرقدار، أنّه "اعتبارًا من 2 آب المقبل، سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب السورية عبر ولاية كيليس التركية".
ولفت، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إلى "أننا سنزوّد سوريا بعد إتمام الإجراءات اللازمة بنحو 900 ميغاواط من الكهرباء بما يغطي احتياجات 1.6 مليون منزل".
في سياق آخر، أكّد بيرقدار أنّه "خلال العام الحالي تم اكتشاف احتياطيات نفط تبلغ 57 مليون برميل في البلاد والتي تقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار".
