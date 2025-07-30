برنامج الأغذية العالمي: خطر المجاعة يهدد سكان غزة والوقت ينفد للاستجابة الإنسانية

حذّر برنامج الأغذية العالمي، من تفاقم خطر المجاعة في قطاع ​غزة​، مؤكدًا أن الأوضاع الإنسانية وصلت إلى مستويات حرجة، وأن الوقت ينفد لإطلاق استجابة شاملة.

وأوضح البرنامج أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في غزة يقضي أيامًا كاملة دون طعام، بينما يواجه نحو 75 في المئة من السكان مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن حوالي ربع سكان القطاع يعانون ظروفًا "شبيهة بالمجاعة"، في وقت تتواصل فيه الحرب والحصار، مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.

وجدد البرنامج التابع للأمم المتحدة دعوته إلى تسهيل دخول المساعدات، وإنهاء القيود المفروضة على توزيع الغذاء، محذرًا من أن الوضع قد يزداد سوءًا ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لتوفير الإغاثة.