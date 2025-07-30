اللجان النيابية المشتركة أقرت مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد

أقرّت اللجان النيابية المشتركة في جلستها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​، وحضور المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحه، مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.

