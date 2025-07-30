البساط استقبل مجلس الأعمال اللبناني البرازيلي: أتابع إمكانية انضمام لبنان إلى اتفاقية الـ"ميركوسير"

زار وفد مجلس رجال الاعمال اللبناني - البرازيلي برئاسة ربيع افرام، وزير الاقتصاد والتجارة ​عامر البساط​، حيث تم البحث خلال اللقاء في موضوع الإعفاءات الجمركية البرازيلية لبعض المنتجات اللبنانية، والسعي إلى زيادة عدد السلع المعفية، فضلاً عن انضمام لبنان الى الـ"ميركوسير" اتفاقيات التجارة الحرة مع أميركا الجنوبية.

من جهته، أكد الوزير البساط أنه "سيتابع موضوع الـ"ميركوسير" (اتفاقيات التجارة الحرة مع أميركا الجنوبية)، حيث لديه اتصالات في الأرجنتين ويرى إذا هناك إمكانية أن نفتح المجال للدخول في هذه الاتفاقية".

وتم الاتفاق على العمل لزيادة السلع اللبنانية المعفية بمقابل قيام لبنان بإعفاءات مماثلة لسلع برازيلية يستوردها لبنان، وتوفير الدعم للصناعة اللبنانية وخفض كلفتها وإلغاء الجمارك عن بعض المواد الأولية مثل البن من البرازيل والحليب وهي مواد أولية للصناعة.

وتم الاتفاق على أن يتم تحضير ملف يتضمن كل هذه النقاط وتقديمه الى ويزر الاقتصاد للعمل على متابعته.