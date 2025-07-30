جولة رقابية على المؤسسات الغذائية في السوق التجاري لمدينة صور

تتواصل الحملة الرقابية الشاملة والمشتركة بين مصلحة الاقتصاد في الجنوب والرقابة الصحية في بلدية صور ومصلحة الصحة ومصلحة الزراعة، بمؤازرة عناصر من الامن العام.
وفي هذا السياق، جال المراقبون على المؤسسات الغذائية في السوق التجاري لمدينة صور والتي شملت الملاحم والمسامك والمطاعم ومحلات السمانة، وتم اعطاء التوجيهات اللازمة وانذارات اخيرة بوجوب تنفيذ بعض الشروط الصحية والفنية لتحسين شروط العمل.
