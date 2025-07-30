مواعيد عمل أمانات السجل العقاري في جبل لبنان في خلال شهر آب

وزعت المديرية العامة للشؤون العقارية مواعيد عمل أمانات السجل العقاري لديها في ​جبل لبنان​ في خلال شهر آب.

وأوضحت أن ​أمانة السجل العقاري​ في بعبدا ستقوم خلال شهر آب 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وستقوم يومي الاربعاء والخميس باستقبال معاملات جديدة لا تقبل المراجعات نهار الخميس . باقي الايام مخصصين للعمل الاداري فقط ولا تستقبل فيها المراجعات.

أمّا أمانة السجل العقاري في الشوف فستقوم خلال شهر آب 2025 أيام الاثنين - الثلاثاء الاربعاء والخميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

وبالنسبة لأمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم خلال شهر آب 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بتسليم سندات الملكية الجاهزة والافادات العقارية واظهار الحدود، وايام الثلاثاء الخميس تقديم طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع).

أمّا المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم نهار الخميس في 7 آب 2025 باستقبال معاملات جديدة للمناطق العقارية المذكورة ادناه:

- الشعبة الاولى: القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين

- الشعبة الثانية:عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب

والمكتب العقاري الكائن في السرايا سيقوم نهار الخميس في 21 آب باستقبال معاملات جديدة لجميع المناطق باستثناء القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين- عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب.

وبالنسبة للمكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه فسيقوم ايام الثلاثاء والخميس باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)

أمّا امانة السجل العقاري في المتن ستقوم خلال شهر آب 2025 ايام الثلاثاء والخميس باستقبال معاملات جديدة و بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) وستقوم بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية.

هذا، وستقوم أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل خلال شهر آب 2025 ايام الثلاثاء والخميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

كما طلبت المديرية العامة للشؤون العقارية من جميع المواطنين الذين تقدموا بمعاملاتهم بين 1-1-2021 ولغاية 30-11-2022، إتمام النواقص ودفع الايصالات قبل 30-09-2025 (المهلة الاخيرة للتمديد)، وذلك حفاظاً على حقوقهم بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار الاميركي الواحد.