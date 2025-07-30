تايلاند تتهم كمبوديا بـ"انتهاك" اتفاق وقف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - اتّهمت تايلاند الأربعاء كمبوديا بـ"انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه البلدان وأوقف اشتباكات حدودية استمرت بينهما أياما عدّة، مشيرة إلى أنّ عسكريين كمبوديين شنّوا هجوما ليليا على أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان إنّ هذا الهجوم "يشكّل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت أنّ "هذا العمل العدواني يشكّل مرة أخرى انتهاكا واضحا من جانب القوات الكمبودية لاتفاق وقف إطلاق النار وافتقارها لحسن النية".

واتّفقت بانكوك وبنوم بنه على وقف لإطلاق النار بدأ سريانه ليل الإثنين-الثلاثاء بعد خمسة أيام من تبادل الجارتين إطلاق النار على حدودهما الممتدة بطول 800 كيلومتر.

وأكّد المتحدّث أنّ الوضع العام على طول الحدود "طبيعي" منذ الساعة الثامنة صباحا (01'00 ت غ).

وكان الجيش التايلاندي اتّهم الثلاثاء الجيش الكمبودي بانتهاك الهدنة في مواقع متعدّدة، لكنّ بنوم بنه نفت ذلك.