هآرتس: إسرائيل تقر ضمنيا بفشل آلية توزيع المساعدات ورئيس الاركان يؤيد صفقة لإعادة الاسرى

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل أقرت ضمنيا بفشل آلية توزيع المساعدات الإنسانية التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، بعد تقديمها تنازلات سمحت مؤخرا بإدخال شحنات مساعدات إلى القطاع.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تجد صعوبة في إنكار الاتهامات المتصاعدة بشأن استخدام سياسة التجويع كأداة ضغط على سكان قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل حاد.
وفي سياق متصل، أفادت "هآرتس" بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أعرب عن دعمه لإتمام صفقة تُفضي إلى إعادة الرهائن، معتبرًا أن الوضع في غزة بات قابلًا للاحتواء بعد سلسلة من الضربات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي.
