نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: يجب على أميركا مواصلة تعزيز التوافق مع الصين وتقليل سوء الفهم

أشار نائب رئيس مجلس الدولة ​الصين​ي خه لي فنغ، إلى أنّه "ينبغي على الولايات المتحدة العمل مع الصين لمواصلة تعزيز التوافق وتقليل سوء الفهم وتعزيز التعاون وتعميق الحوار والمشاورات، والسعي لتحقيق المزيد من النتائج المربحة للجانبين".

وأضاف أن "العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة والصحية والمستدامة بين الصين والولايات المتحدة تخدم أهداف التنمية الخاصة بالبلدين وتسهم أيضا في النمو والاستقرار على المستوى الاقتصادي العالمي".

تصريحات المسؤول الصيني جاءت خلال الجولة الجديدة من المحادثات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأميركية في ستوكهولم، مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وخلال المحادثات الاقتصادية والتجارية، عقد الجانبان مناقشات صريحة ومتعمقة وبناءة بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسياسات الاقتصاد الكلي، وغيرها من القضايا التجارية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.

كما استعرض الجانبان وأكدا تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في المحادثات الاقتصادية والتجارية في جنيف والإطار المتفق عليه في محادثات لندن.

وبناءً على التوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع هذه الجولة، سيواصل الجانبان الدفع من أجل تمديد تعليق التعريفات الجمركية بنسبة 24 بالمئة من الجانب الأميركي لمدة 90 يوما، وكذا التدابير المضادة من الجانب الصيني.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إنه يتعين على الفريقين الصيني والأميركي الاسترشاد بالتوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين خلال مكالمتهما الهاتفية في الخامس من يونيو والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، واحترام شواغل بعضهما البعض، ومواصلة تقوية التوافقات وتعميق الثقة المتبادلة.

وأوضح أنّ "موقف الصين من الشؤون الاقتصادية والتجارية الصينية-الأميركية ثابت، وأن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يكمن في المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين".

وفي معرض إشارته إلى أن الجانبين يتقاسمان مصالح مشتركة واسعة ومساحة واسعة للتعاون في الاقتصاد والتجارة، قال خه إنّ التعاون بين الصين والولايات المتحدة يفيد الجانبين، بينما تضرهما المواجهة.

وحث الجانبان على مواصلة الالتزام بالتوافقات المهمة، والاستفادة الكاملة من دور آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

بدوره، أكد الجانب الأميركي أن استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين له أهمية بالغة لاقتصادي البلدين والعالم أجمع.

وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الجانب الصيني لمواصلة حل الخلافات في المجال الاقتصادي والتجاري من خلال آلية التشاور، وتعزيز المزيد من النتائج من خلال المحادثات، واستقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بشكل أكبر.