الاتحاد الإفريقي دعا إلى عدم الاعتراف بحكومة موازية أعلنتها قوات الدعم السريع في السودان

دعا الاتحاد الإفريقي إلى "عدم الاعتراف بالحكومة الموازية التي شكلتها قوات الدعم السريع في ​السودان​ الذي يشهد حربا أهلية مميتة منذ نيسان 2023، وذلك بعد تعيين رئيس للوزراء السبت.

ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وإلى عدم الاعتراف بما يُسمى الحكومة الموازية التي تم تشكيلها، لما لذلك من عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان".