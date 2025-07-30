مصادر "سكاي نيوز عربية": وزير الخارجية السوري يتوجه إلى موسكو خلال الساعات المقبلة

أفادت مصادر سورية، في تصريح لشبكة "سكاي نيوز عربية"، بأنّ "وزير الخارجية السوري ​أسعد الشيباني​ يتوجه إلى ​موسكو​ خلال الساعات المقبلة للقاء عدد من المسؤولين الروس".

وكان الجانبان الروسي والسوري قد عبّرا، عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عن رغبتهما في الاستمرار في التعاون وتطوير العلاقات القديمة.

إلا أن المرحلة الحالية في العلاقة بين البلدية تشهد تراجعًا في التفاعلات، وغياب أي أخبار عن تعاون مشترك، أو تواصل دبلوماسي، في وقت تتواصل فيه السلطات الروسية مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية.