بدأت جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب. ويأتي ذلك بعد دعا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لجان، المال والموازنة الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الإعلام والإتصالات الى جلسة مشتركة.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.