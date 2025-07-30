أفاد مراسل الخليج 365 في الجنوب، بأنّ "محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منطقة في بلدة عيتا الشعب". ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​ على ​​​​​​​لبنان​​​​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

كانت هذه تفاصيل خبر ​الخليج 365​ : محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بلدة عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.