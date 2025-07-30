ميشال عون استقبل السفير التونسي في زيارة وداعية وعرض معه التطورات في المنطقة

استقبل الرئيس السابق ميشال عون في دارته في الرابية، سفير تونس السيد بوراوي الإمام في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان. وخلال اللقاء جرى عرض التطورات في المنطقة، والعلاقات اللبنانية التونسية.

