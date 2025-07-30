الخارجية الصينية: الحروب التجارية لن يكون فيها أي رابح وسنعمل على حماية سيادتنا ومصالحنا الاقتصادية

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن القضية ال​فلسطين​ية تظل في صلب قضايا الشرق الأوسط، داعية إلى وقف الحرب في قطاع غزة وتغليب مسار السلام من أجل الوصول إلى حل الدولتين.

وفي سياق منفصل، شددت الخارجية الصينية على أن الحروب التجارية "لن يكون فيها أي رابح"، مؤكدة التزام بكين بحماية سيادتها ومصالحها الاقتصادية في مواجهة التحديات الراهنة.

وبشأن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، أوضحت الوزارة أن الصين تسعى جاهدة لتحقيق نتائج مربحة للطرفين وتعزيز علاقات اقتصادية مستقرة ومستدامة مع واشنطن.