أكدت وزارة الخارجية الصينية أن القضية الفلسطينية تظل في صلب قضايا الشرق الأوسط، داعية إلى وقف الحرب في قطاع غزة وتغليب مسار السلام من أجل الوصول إلى حل الدولتين.
وفي سياق منفصل، شددت الخارجية الصينية على أن الحروب التجارية "لن يكون فيها أي رابح"، مؤكدة التزام بكين بحماية سيادتها ومصالحها الاقتصادية في مواجهة التحديات الراهنة.
وبشأن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، أوضحت الوزارة أن الصين تسعى جاهدة لتحقيق نتائج مربحة للطرفين وتعزيز علاقات اقتصادية مستقرة ومستدامة مع واشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الصينية: الحروب التجارية لن يكون فيها أي رابح وسنعمل على حماية سيادتنا ومصالحنا الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.