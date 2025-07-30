عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على هامش مشاركته في زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الجزائر، لقاء مطولا مع وزير خارجية الجزائر احمد عطاف، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لاسيما على المستويين السياسي والاقتصادي.
وتم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين لبنان والجزائر التي كانت شكلت عام 2002.
كانت هذه تفاصيل خبر رجي التقى نظيره الجزائري واتفاق على تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.