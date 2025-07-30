رجي التقى نظيره الجزائري واتفاق على تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على هامش مشاركته في زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الجزائر، لقاء مطولا مع وزير خارجية الجزائر احمد عطاف، تناول ​العلاقات الثنائية​ بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لاسيما على المستويين السياسي والاقتصادي.

وتم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين لبنان والجزائر التي كانت شكلت عام 2002.