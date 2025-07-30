جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق: سقوط مسيرة مفخخة قرب مدينة أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم ​كردستان العراق​، عن "سقوط مسيرة مفخخة قرب مدينة أربيل".

ويوم الاثنين، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، بأن طائرة مسيرة مفخخة انفجرت في منطقة رزكاري التابعة لقضاء خبات بمحافظة أربيل، من دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وقبل ذلك، وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع المستوى من بغداد في إطار التحقيقات الجارية في سلسلة "هجمات المسيّرات" التي استهدفت البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إقليم كردستان خلال الشهرين الماضيين، وإطلاع قيادات الإقليم على نتائج اللجنة التحقيقية التي شكلتها بغداد في هذا الشأن.