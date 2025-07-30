نقلت قناة "العربية السعودية، عن مصدر إسرائيلي قوله "إننا نتفاوض مع ​سوريا​ لنزع السلاح من الجنوب السوري وقدمنا جدولا زمنيا لتنفيذ ذلك". وقال المصدر للقناة: "لا صحة لأي حديث عن اجتياح إسرائيلي للجنوب السوري"، مشيرًا إلى "أننا لا نتدخل في شؤون سوريا"، كاشفًا أنّ "مفاوضات باريس مع سوريا كانت إيجابية واللقاءات ستستمر". وأضاف "لدينا إنذارات بنية جهات تابعة لإيران تنفيذ هجمات من الجنوب السوري".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر إسرائيلي للعربية: المفاوضات مع سوريا كانت إيجابية وقدمنا جدولا زمنيا لنزع السلاح من الجنوب السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.