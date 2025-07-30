الكتل الهوائية الحارة تبدأ بالانحسار تدريجيًا عن لبنان مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة ​الأرصاد الجوية​ في ​لبنان​، إلى أنّ "الكتل الهوائية الحارة تبدأ بالانحسار تدريجيًا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود خلال الايام المقبلة الى معدلاتها الموسمية، خاصة في المناطق الداخلية فتصبح الاجواء صيفية معتدلة"

وأوضحت أنّ "معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31 وزحلة بين 18 و34 درجة".

في التفاصيل، توقعت مصلحة الأرصاد أن يكون طقس الأربعاء غائم جزئياً الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية و الجبلية كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات.

أما طقس الخميس فغائم جزئياً الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و على الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وبالنسبة لطقس الجمعة، فغائم جزئيًا بالاجمال مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال كما تبقى الرياح ناشطة فيرتفع معها موج البحر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وذكرت أن طقس السبت غائم جزئيًا بالاجمال دون تعديل بدرجات الحرارة ورياح ناشطة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.