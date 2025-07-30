لا تتبع الوزارة.. البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب منصة جنوب شرق الحمد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، بيانا، أكدت خلاله أنها تلقت مساء أمس الثلاثاء، إخطارًا من غرفة المراقبة البحرية بغارب، يفيد بصدور استغاثة من مركب الحاويات "PUMBA" التابعة لشركة "MSC" للنقل البحري، بعد اندلاع حريق في غرفة ماكينات المركب أثناء تواجدها بالمجرى الملاحي على بُعد نحو 3 أميال بحرية من منصة جنوب شرق الحمد التابعة للشركة العامة للبترول.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه فور تلقي البلاغ، تم التنسيق العاجل مع الجهات المعنية، وتوجيه عددا من الوحدات البحرية المتخصصة من شركات قطاع البترول للمشاركة في عمليات الإطفاء والإنقاذ، شملت الوحدات التالية:

- القاطرة Black Panther.

- القاطرة Ocean Dahab.

- القاطرة PMS-4.

- القاطرة Misr-Gulf 15.

وأشارت إلى أن الجهود المشتركة أسفرت عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، كما تم قطر المركب إلى منطقة الانتظار البحرية الآمنة، بعيدًا عن مناطق التشغيل والممرات الحيوية للملاحة.

وأكدت الوزارة، أن المركب لا يتبع شركات قطاع البترول، إلا أن التدخل جاء في إطار التزام القطاع بمسؤوليته الوطنية والمهنية في دعم جهود الاستجابة للطوارئ البحرية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم للحفاظ على سلامة الأرواح والمجرى الملاحي والبيئة البحرية.