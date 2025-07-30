أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الزلزال قبالة السواحل الروسية هو الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011.
وفي وقت سابق، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 8.7 درجات على مقياس ريختر شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وفق ما أفادت به هيئة الجيوفيزياء الروسية، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومتراً، وعلى بعد نحو 136 كيلومتراً من الجزيرة. يُعد هذا الزلزال الأقوى الذي تشهده المنطقة منذ عقود، بحسب حاكم كامتشاتكا، الذي أكد أنه لم تُسجل أي إصابات حتى الآن، فيما جرى إجلاء سكان بلدة سخالين كإجراء احترازي خشية حدوث موجات تسونامي.
وبالفعل، سُجلت أمواج تسونامي تراوحت بين 3 و4 أمتار ضربت أجزاء من كامتشاتكا، كما أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية في أكاديمية العلوم الروسية أن المنطقة قد تشهد هزات ارتدادية قوية قد تصل إلى 7.5 درجات خلال الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن: الزلزال قبالة السواحل الروسية هو الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.