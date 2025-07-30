سي إن إن: الزلزال قبالة السواحل الروسية هو الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الزلزال قبالة السواحل الروسية هو الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 8.7 درجات على مقياس ريختر شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وفق ما أفادت به هيئة الجيوفيزياء الروسية، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومتراً، وعلى بعد نحو 136 كيلومتراً من الجزيرة. يُعد هذا الزلزال الأقوى الذي تشهده المنطقة منذ عقود، بحسب حاكم كامتشاتكا، الذي أكد أنه لم تُسجل أي إصابات حتى الآن، فيما جرى إجلاء سكان بلدة سخالين كإجراء احترازي خشية حدوث موجات تسونامي.

وبالفعل، سُجلت أمواج تسونامي تراوحت بين 3 و4 أمتار ضربت أجزاء من كامتشاتكا، كما أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية في أكاديمية العلوم الروسية أن المنطقة قد تشهد هزات ارتدادية قوية قد تصل إلى 7.5 درجات خلال الشهر المقبل.