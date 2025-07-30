مقتل 3 عسكريين وإصابة 18 آخرين في قصف روسي على معسكر تدريب بأوكرانيا



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن 3 على الأقل من عسكرييه قتلوا، بينما أصيب 18 آخرين بجروح في قصف صاروخي روسي استهدف الثلاثاء معسكر تدريب عسكريا.

قال الجيش: "إن العدو شن ضربة صاروخية على أراضي إحدى وحدات التدريب التابعة للقوات البرية، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 18 آخرين بجروح، من دون أن يحدّد موقع المعسكر التدريبي المستهدف، وفقا للغد.

من جهة أخرى، شارك وفدان من البرلمانين الروسي والأوكراني الثلاثاء في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف، لكنّ أيّ لقاء بينهما لم يدرج في جدول الأعمال.

وبادرت سويسرا، الدولة المضيفة، إلى رفع العقوبات على نحو موقت لتسهيل مشاركة فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة الغرفة العليا في البرلمان الروسي، في هذا المؤتمر الدولي السادس لرؤساء البرلمانات.

لكنّ أولينا كوندراتيوك، نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، أعربت عن صدمتها لحضور الوفد الروسي في جنيف.