الأرصاد الجوية اليابانية: أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة.. ويرجى عدم الخروج للبحر



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، إن أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، المواطنين عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتم رفع التحذير، وفقا لسكاي نيوز.

وتوقعت الحكومة اليابانية وصول التسونامي لارتفاع 3 أمتار في مناطق ساحلية على طول المحيط الهادئ.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 250 كيلومترا من جزيرة هوكايدو ولم يشعر به الكثير من الناس،.

وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا من خطر حدوث تسونامي في المحيط الهادئ بعد الزلزال، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.