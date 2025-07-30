وكالة تاس الروسية: تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي في جزر الكوريل



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت وكالة تاس الروسية، أن هناك تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي في جميع جزر الكوريل.

وحذّرت السلطات اليابانية من أن أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى متر واحد ستضرب ساحل الأرخبيل بعد الزلزال قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة. يُرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتم رفع التحذير، وفقا لسكاي نيوز.

وتوقعت الحكومة اليابانية وصول التسونامي لارتفاع 3 أمتار في مناطق ساحلية على طول المحيط الهادئ.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 250 كيلومترا من جزيرة هوكايدو ولم يشعر به الكثير من الناس، وفقا لتلفزيون "إن إتش كيه" الياباني.