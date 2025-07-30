بعد زلزال بقوة 8 درجات.. تحذير من تسونامي في المحيط الهادئ قرب سواحل روسيا

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 04:43 صباحاً كتب شريف احمد - أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرًا من خطر حدوث تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال بقوة 8 درجات ضرب قرابة الساعة 23,25 من ليل الثلاثاء قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وحددت الهيئة مركز الزلزال على عُمق 19.3 كلم وعلى بُعد نحو 136 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

وفي 20 يوليو، وقع في المنطقة نفسها زلزال بقوة 7,4 درجة، تلته هزات ارتدادية عديدة، من دون أن يتسبب بأضرار جسيمة. تحذير ياباني كما حذرت السلطات اليابانية الأربعاء من أن أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى متر واحد ستضرب ساحل الأرخبيل بعد زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن "أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة، يرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يُرفع التحذير".

