ترامب: زوجتي ميلانيا معجبة بالرئيس بوتين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب معجبة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف ترامب في حديثه للصحافية ميراندا ديفين من صحيفة "نيويورك بوست": "نحن نعرف بوتين، هي معجبة به".

وأشار إلى أن محادثاته الهاتفية مع بوتين "كانت رائعة" وكان واثقا ثلاث أو أربع مرات من التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "الغارديان" أن السيدة الأولى الأمريكية ساهمت في تغيير موقف زوجها تجاه بوتين، وكان ترامب بنفسه قد ألمح في وقت سابق، إلى أنها لعبت دورا في تغيير موقفه الودي تجاه الرئيس بوتين.

الأوكرانيون يرون عكس ذلك!

على صعيد متصل سبق أن احتفل الأوكرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي بزوحة الرئيس دونالد ترامب، ميلانيا، بعدما ألمح إلى أنها لعبت دورا في تغيير موقفه الودي تجاه الرئيس بوتين.

وخلال اجتماع سابق في البيت الأبيض مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، قال ترامب إن زوجته لعبت دورا رئيسيا في الكشف عن خداع فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب: "محادثاتي معه تكون دائما ودية جدا. أقول: أليست هذه محادثة لطيفة للغاية؟ ثم تنطلق الصواريخ في تلك الليلة".

وتابع: "أعود إلى المنزل وأخبر السيدة الأولى: تحدثت مع فلاديمير اليوم. كان لدينا حديث رائع. فقالت: حقا؟ لقد تم قصف مدينة أخرى للتو".

وكانت ميلانيا ترامب المولودة في سلوفينيا والتي نشأت في يوغوسلافيا السابقة أكثر دعما لأوكرانيا من زوجها الذي وصف فلاديمير زيلينسكي في فبراير الماضي بأنه ديكتاتور.

وبعد تعليقات ترامب في المكتب البيضاوي يوم الاثنين، نشر أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورة لـ"العميلة ميلانيا ترامبينكو" وهي ترتدي سترة تحمل شعار الترايدنت الأوكراني. وتغطي نصف وجهها قبعة كبيرة، مما يوحي بأنها تعمل تحت غطاء داخل البيت الأبيض لصالح كييف.