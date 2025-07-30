تصرف معيب.. ترامب ينتقد عدم رد بوتين على مهلة الأيام العشرة

تسوية النزاع في أوكرانيا

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:41 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المهلة التي منحها لروسيا لإنهاء القتال في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات جديدة ستكون 10 أيام ابتداء من الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه لم يسمع اي رد فعل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هذا التهديد، وقال: "لم أتلق أي رد، هذا معيب".وصرح ترامب للصحفيين ردًا على سؤال عن هذه المهلة: "10 أيام اعتبارًا من اليوم".وجاء كلام ترامب في طريق عودته من المملكة المتحدة الى واشنطن.وكان أعلن الاثنين الماضي أنه قلص مهلة سابقة منحها لموسكو من 50 يومًا الى ما بين 10 و12 يومًا لإنهاء حربها في أوكرانيا.واضاف: "سنفرض رسومًا جمركية وما إلى ذلك"، قبل أن يتدارك: "لا أعلم ما إذا كان ذلك سيؤثر على روسيا لأن من الواضح أن بوتين يريد استمرار الحرب".

كان الكرملين قال يوم الثلاثاء أنه لا يزال "ملتزمًا" في تسوية النزاع في أوكرانيا، غداة مهلة جديدة حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 3 سنوات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردًا على صحفيين: "أخذنا علمًا بتصريح الرئيس ترامب أمس، العملية الخاصة تتواصل، ونواصل أيضًا التزامنا بعملية سلام لحل النزاع بشأن أوكرانيا والمحافظة على مصالحنا".

