الجيش تدخل لحماية الشيخ ليث البلعوس في جبل لبنان بعد محاصرته من قبل مئات الشبان

تدخل ​الجيش اللبناني​ لحماية الشيخ ليث البلعوس في جبل لبنان بعد محاصرته من قبل مئات الشبان. وفي السياق، اشار الوزير السابق وئام وهاب الى اننا "سمعنا أن عناصر حزبية أدخلت شويخ مطرود من السويداء وملاحق من أهلها إلى لبنان بدون أن تختم أوراقه على الحدود، سنتابع الأمر لأنه خطير وغير مسموح به، ونتمنى أن لا يكون أحد يريد فتنة بين الناس لأن من تطرده السويداء لن نستقبله هنا"، وتابع "دم أهلنا خط أحمر ومن لعب به سينال القصاص".

