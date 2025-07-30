اشارت وزارة الخارجية الأميركية الى ان المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليست كافية في ظل هذا الوضع الفظيع. واعتبرت الخارجية الاميركية في بيان، بان التركيز ما زال منصبا على المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء حمام الدم في غزة. ورات بانه لا يمكن أن نعرف ما هو القادم بشأن قطاع غزة حتى يتوقف القتال. واردف "ننتظر عودة الرئيس دونالد ترامب لتحديد مراكز توزيع المساعدات الجديدة في غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليست كافية في ظل هذا الوضع الفظيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.