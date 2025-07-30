نتانياهو معلقا على إعلان ستارمر: وجود دولة متشددة على حدود إسرائيل اليوم سيهدد بريطانيا غدا

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو​ الى إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كافأ “إرهاب حركة حماس الوحشي وعاقب ضحاياه”، وذلك في معرض رده على خطط بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية. وأوضح نتانياهو “وجود دولة متشددة على حدود إسرائيل اليوم ستهدد بريطانيا غدا”. وأعربت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن “رفضها” لإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين ما لم تتحرّك تل أبيب في اتجاه وقف حرب غزة.

