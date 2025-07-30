المؤتمر الدولي في نيويورك يعتمد الوثيقة الختامية لتطبيق حل الدولتين

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لحل الدولتين المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
واوضح بن فرحان، أمام المؤتمر الذي ترأسته السعودية وفرنسا "تم اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر"، وأوضح أن الوثيقة "تشكل إطارا متكاملا وقابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وتحقيق السلم والأمن للجميع".
وتضمنت الوثيقة الختامية للمؤتمر تأكيد الالتزام بحل الدولتين بحدود آمنة معترف بها، كما نصت على أنه سيتم تضمين تعهدات دول أخرى مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وانطلقت فعاليات المؤتمر الإثنين وتستمر حتى غد الأربعاء، بمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 142 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية.
