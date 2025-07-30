تل أبيب تسأل: من ارتكب مجزرة السويداء؟ الشرع أم الجولاني؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: للوهلة الأولى يبدو السؤال جنونياً، أو افتراضياً، وربما فلسفياً عميقاً.. من الذي ارتكب مجزرة السويداء بسوريا؟ الشرع أم الجولاني؟ ولكن المفاجأة أن صحافة تل أبيب تطرح هذا السؤال بجدية تامة، كيف؟

هل هو الزعيم السوري الجولاني أم الشرع؟ الجيش الإسرائيلي لا يزال يشك بعد مجزرة السويداء، بهذا العنوان تقدم صحيفة "جيروزاليم بوست" تحليلاً، جاء فيه :"تنظر مصادر في جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الاسمين كرمزين، وتشبههما بثنائية الدكتور جيكل والسيد هايد، وهو ما يشير إلى صراع داخلي حقيقي داخل زعيم سوريا وتحالفاته المتغيرة".

ولا تزال قوات الدفاع الإسرائيلية تشك في زعيم سوريا وتتساءل عما إذا كان سيتحول، بين اسمين يرمزان إلى هويته المزدوجة، إلى المزيد من ماضيه الجهادي تحت اسم أبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع، المسؤول التكنوقراطي الذي يرتدي البدلة وربطة العنق والذي صور نفسه بهذه الصورة، منذ توليه السلطة خلفاً لنظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ما الذي تخشاه إسرائيل؟

والآن أصبح على المحك ما إذا كانت إسرائيل تواجه الآن تهديداً جديداً أعظم في سوريا من نظام الأسد ، إن لم يكن في تطور الأسلحة، ففي شراسة قواتها والتزامها بغزو غير المسلمين ومحاربة غير المسلمين.

والآن أمام إسرائيل فرصة فريدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر طويل الأمد أو حتى التطبيع مع دولة كانت معادية لإسرائيل منذ تأسيس الدولة، بما في ذلك نظام جديد سيستمر في قطع أي محاولات إيرانية لإعادة تشكيل حلقة من النار حول حدودها.

وحتى الآن، يعطي جيش الدفاع الإسرائيلي علامات عالية للغاية للشرع وقواته لمساهمتهما في منع إيران وحزب الله من تهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان، كما يمنحه التقدير لنجاحه في منع دخول القوات الإيرانية بشكل عام، على الرغم من أن عددا صغيرا من مسؤولي الحرس الثوري الإسلامي تمكنوا من البقاء في أجزاء من سوريا.

الجولاني يقف خلف الشرع؟

وهذه تغييرات ملحوظة واستراتيجية من شأنها أن تؤدي إلى انضمام سوريا إلى اتفاقيات إبراهيم - وهو أمر لم يكن أحد ليتصوره قبل عام. ولكن إسرائيل شهدت جوانب سلبية تشير إلى أن "الدكتور الجولاني"، الذي أمضى سنوات في قيادة جناح من إرهابيي القاعدة، ربما لا يزال في الصورة مباشرة خلف "السيد الشرع".

وفي الربيع، ارتكب حلفاء الجولاني مذبحة بحق سوريين من العلويين الشيعة في غرب سوريا، وفي الأسبوع الماضي، ارتكب بعض حلفائه مذبحة بحق سوريين من الدروز في السويداء في جنوب سوريا.

وانتقدت إسرائيل الجولاني بشدة لسماحه - أو كما يقول البعض إصدار الأوامر من وراء الكواليس - لبعض قواته بمذبحة العلويين، وقالت إن هذا يثبت أنه لا يزال جهادياً خطيراً ينبغي للغرب أن يتجنبه، لكنها لم تتخذ أي إجراءات كبيرة لحمايتهم لأن المنطقة كانت بعيدة عن حدود إسرائيل ولأن العلويين أعداء مفتوحون لإسرائيل.

في المقابل، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه في محاولة لمنع قوات الجولاني من ارتكاب مذبحة ضد الدروز السوريين في السويداء الأسبوع الماضي، هاجمت قوات سورية متحالفة مع الجولاني 140 مرة، بما في ذلك مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق.

وفي ما يتعلق بالسويداء، تدخلت إسرائيل لأنها كانت أقرب إلى حدودها، وكذلك بسبب التحالف بين إسرائيل والسكان الدروز، الذين ينتمي بعضهم إلى إسرائيل وبعضهم يتواجد في سوريا.

وتضاف الهجمات الإسرائيلية المذكورة أعلاه إلى ما مجموعه 300 هجوم عام نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي في سوريا في عام 2025، غالبًا ضد مركبات أو قدرات عسكرية، وليس ضد قوات الجولاني.

موقف الجولاني من مذبحة السويداء

وفيما يتعلق بتعامل الجولاني مع حادثة السويداء، قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إنهم لا يعتقدون أنه كان ينوي وقوع المذبحة، لكن ذلك حدث لأنه لا يملك السيطرة حتى الآن على جوانب من قواته السورية التي تعود خلفياتها بالكامل إلى الجهادية.

ومع ذلك، فإن مصادر في جيش الدفاع الإسرائيلي تعترف بأنه كان بإمكانه اتخاذ تدابير أقوى لتجنب مثل هذه المذبحة، كما صرحت مصادر أخرى رفيعة المستوى في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لصحيفة جيروزالم بوست بشكل حصري بأن الجولاني لا يمكن الوثوق به، بغض النظر عن مدى أناقة ملابسه.

وهناك تعقيد إضافي يتمثل في أن الجولاني قد لا يوافق على التطبيع من دون عودة الجانب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان، وهو الأمر الذي أخذته حكومات رابين ونتانياهو وباراك في تسعينيات القرن الماضي في الاعتبار على محمل الجد، ولكنه خرج من المعجم الإسرائيلي منذ سيطرة داعش على أجزاء كبيرة من سوريا لفترة من الوقت خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وبالإضافة إلى ذلك، لتحقيق أي وقف إطلاق نار طويل الأمد، سيطالب الجولاني بانسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة التي سيطرت عليها في جنوب سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024، والمذبحة الأخيرة في السويداء تجعل من غير المرجح أن تفعل إسرائيل ذلك في المستقبل القريب، في غياب ضغوط كبيرة من إدارة ترامب.

هل يقع تحت تأثير تركيا؟

كما حذرت مصادر في الجيش الإسرائيلي من أن الجولاني قد يقع تحت تأثير تركيا، وذلك بعد مساعدته هو وقواته بالأسلحة والتمويل للإطاحة بنظام الأسد.

وبناء على هذه المخاوف، قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل ناقشت بشدة ما إذا كان ينبغي لها أن تذهب إلى حد استهداف وزارة الدفاع السورية خلال أحداث السويداء.

وأعرب البعض عن مخاوفهم من أن مثل هذا الهجوم قد يدفع الجولاني إلى أيدي تركيا، ويبعده عن الغرب وعن أي ترتيبات أفضل مع إسرائيل.

وعلى هذا الأساس، لم يسارع جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مهاجمة الوزارة، بل حاول في البداية شن هجمات أخرى أقل خطورة لإقناع الجولاني بالسيطرة على قواته.

ولكن مصادر في جيش الدفاع الإسرائيلي قالت إنه عندما تجاهل الجولاني الهجمات الأولية الأصغر حجماً، اعتقدت إسرائيل أنها لم يكن لديها خيار آخر سوى مهاجمة هدف أكبر لمحاولة إنهاء المذبحة، على حد زعم صحيفة "جيروزاليم بوست".

قوات الشرع لها 3 وجوه

وكانت هناك أيضا تعقيدات تتمثل في تقسيم قوات الشرع وحلفائه إلى ثلاث مجموعات، بما في ذلك الميليشيات الجهادية التي تضم حوالي 3000 مقاتل، والجيش الأكثر رسمية والذي يضم 3000-4000 مقاتل، وبعض قوات وزارة الدفاع.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لضم جميع الميليشيات إلى الجيش، فإن الشرع إما يفتقر إلى السلطة اللازمة لإجبار جميع حلفائه على الانضمام إلى الجيش، أو أنه قرر أن السماح لبعض الميليشيات المتحالفة معه بالاستمرار في الوجود للقيام بأعمال نيابة عن جيشه، هو تكتيك مفيد لتعزيز المجازر ضد أعدائه، مع وجود إمكانية الإنكار المعقولة.

وبعد كل هذا، لا يزال الجولاني ينظر إليه باعتباره شخصية غير محددة المعالم، هل هو حليف جديد أو عدو جديد لإسرائيل، حتى بعد تسعة أشهر من توليه السلطة.

ماذا تفعل تل أبيب لحماية الدروز؟

في المقابل، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه سيكون هناك المزيد من الحواجز المادية والقوات المدربة لوقف مثل هذه المشاكل البسيطة التي تمس النظام العام في المستقبل (بشكل عام، يتم تدريب الجنود على محاربة الغزاة الإرهابيين المتجهين إلى إسرائيل، وليس لمنع الدروز الإسرائيليين غير المسلحين من مغادرة البلاد في مجموعات كبيرة لمساعدة إخوانهم الذين يحاولون النجاة من مذبحة).

لكن مصادر في جيش الدفاع الإسرائيلي قالت أيضا إن قائد كتيبة قرر فتح بوابة للسماح للدروز الإسرائيليين بالدخول إلى سوريا عندما اعتقد أن الضغط المادي الذي كانوا يمارسونه على البوابة كان خطيرا في حد ذاته.

ولم يتم توبيخ قائد الكتيبة فحسب، بل قالت مصادر في جيش الدفاع الإسرائيلي إنها تعتقد أنه تصرف بالطريقة الصحيحة تمامًا في ظل ظروف معقدة.

وبحسب مصادر في جيش الدفاع الإسرائيلي، فإن البديل الوحيد لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي لما حدث بالفعل كان البدء في إطلاق النار على ركب الدروز الإسرائيليين العزل الذين حاولوا اختراق الحدود، وهو الأمر الذي كان من المحتمل أيضاً أن يؤدي إلى وفيات عرضية، ووفقاً لجيش الدفاع الإسرائيلي، كان من الممكن أن يؤدي إلى انتقادات أسوأ كثيراً من الانتقادات التي تلقاها في النهاية.

وكان هناك نقاش حول فكرة أن السويداء كانت بعيدة للغاية، على بعد 80 كيلومترًا من الحدود، لدرجة أن جيش الدفاع الإسرائيلي ربما كان لديه فكرة مفادها أن الدروز الإسرائيليين لن يتمكنوا في الواقع من الذهاب بعيدًا سيرًا على الأقدام، وسوف يضطرون إلى العودة إلى ديارهم بعد فترة وجيزة من "غزوهم" لمساعدة إخوانهم.