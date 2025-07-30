مقتل عشرات الجنود بهجوم على قاعدة في بوركينا فاسو

ابوظبي - سيف اليزيد - أسفر هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو عن مقتل نحو 50 جندياً، حسبما أفاد زعيم محلي وأحد السكان، يوم الثلاثاء.

ووقع الهجوم، يوم الاثنين، على القاعدة الواقعة في بلدة دارجو بمقاطعة بولسا، شمالي البلاد.

وقال المصدران إن نحو 100 مسلح شاركوا في الهجوم، وإن المسلحين أحرقوا القاعدة ونهبوها بعد تنفيذ الهجوم.

وتواجه بوركينا فاسو، منذ عام 2015، هجمات يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيمات إرهابية، أسفرت عن أكثر من 26 ألف قتيل، وأجبرت نحو مليونَي شخص على النزوح، وفقاً لمنظمة "أكليد" غير الحكومية التي تُحصي ضحايا النزاعات حول العالم.