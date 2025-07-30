متعاقدو "اللبنانية" في كتاب الى الرئيس عون: ننتظر مبادرتكم الكريمة لحل فوري وعادل لملف التفرغ

وجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جاء فيه: "نتوجه اليكم مستذكرين اللقاء الأخير الذي جمعها بفخامتكم، والالتزام الصريح الذي قطعتموه بإنجاز ملف التفرغ قبل بداية العام الدراسي الجديد. لقد كان لهذا الوعد وقع بالغ في نفوسنا، إذ أعاد إحياء الأمل بعد سنوات من الانتظار والخذلان دامت أحد عشر عامًا، إلا أن الأيام تمضي، ولا نلمس تقدمًا ملموسًا. فالعمل في الملف يسير ببطء لافت، والخطوات المنتظرة لا تزال بعيدة عن التحقق".

ولفت الى ان "مانسمعه ونرصده حتى اليوم لا يُطمئن، ومع ذلك، كانت ثقتنا بكم كبيرة ولا تزال كذلك، ونؤمن بإرادتكم الصلبة في إنصاف الجامعة اللبنانية وأساتذتها. فالجامعة اليوم ليست بخير، رغم محاولات التجميل والمكابرة، وملف التفرغ قد يكون الترياق الذي يعيد لها شيئًا من العافية، ويساهم في دفع مسار الإصلاح الأكاديمي والإداري قدمًا".

اضاف "نستصرخ وجدانكم الوطني وننتظر مبادرتكم الكريمة لحل فوري وعادل لملف التفرغ ونثق انكم على قدر آمالنا".