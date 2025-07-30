السفير الأميركي لدى إسرائيل يشبه اعتراف فرنسا بدولة فلسطين بـ"منح النصر للنازيين"

ندّد سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي باعتراف فرنسا بدولة ​فلسطين​، معتبرا أن خطوة كهذه تتيح لحماس المجاهرة بالنصر ومقارنا إيّاها بـ"منح النصر للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية". وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، وصف الحاكم الجمهوري السابق لولاية أركنساو قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "غبيّ جدّا" لأنه يقوّض "فرص استسلام حماس". واعتبر بان "هذا يعطي لحماس الانطباع بوجود فرصة حقيقية لإعلان النصر، ما قد يوازي منح النصر للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية”.

