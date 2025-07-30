صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته اليوم الثلاثاء، ل​نمو الاقتصاد العالمي​ لعامي 2025 و2026، مدعومًا بزيادة في حجم التجارة العالمية تجاوزت التوقعات، ونجاح الجهود الدولية في تجنّب فرض رسوم جمركية واسعة كان أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأبقى الصندوق على توقعاته بتباطؤ النمو هذا العام، محذرًا من استمرار مخاطر كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي، أبرزها احتمال تصاعد الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية في مختلف أنحاء العالم.