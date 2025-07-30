رفع صندوق النقد الدولي توقعاته اليوم الثلاثاء، لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026، مدعومًا بزيادة في حجم التجارة العالمية تجاوزت التوقعات، ونجاح الجهود الدولية في تجنّب فرض رسوم جمركية واسعة كان أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأبقى الصندوق على توقعاته بتباطؤ النمو هذا العام، محذرًا من استمرار مخاطر كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي، أبرزها احتمال تصاعد الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية في مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.