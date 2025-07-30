الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي

أعلن الحوثيون في اليمن استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ بالستي فرط صوتي.
واوضح المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان، إن القوة الصاروخية في القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".
وأكد المتحدث أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.
وأكد أنهم مستمرون في عملياتهم انتصارا للمظلومين والمجوعين من أبناء الشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الأبية ودعما لصموده، وهو يواجه كل هذا الحصار وكل هذا العدوان وحيدا بلا سند وبلا دعم.
