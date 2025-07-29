اتهام شاب سوري بطعن سائح عند نصب الهولوكوست ببرلين بعد أشهر من التحقيق

أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا، بعد مرور خمسة أشهر على وقوع ​هجوم بسكين​ استهدف سائحًا إسبانيًا في موقع النُصُب التذكاري لضحايا الهولوكوست بوسط برلين، توجيه لائحة اتهام رسمية ضد المشتبه به، وهو لاجئ سوري يبلغ من العمر 19 عامًا.

ووفقًا للائحة الاتهام، يُشتبه في أن الشاب أقدم في 21 شباط الماضي على طعن السائح من الخلف داخل ممرات “حقل النُصُب” (Stelenfeld) في الموقع التذكاري، مما أسفر عن إصابة الضحية بجروح خطيرة تطلبت تدخلًا جراحيًا عاجلًا لإنقاذ حياته.

واتهم الادعاء الألماني المتهم بالشروع في القتل، والتسبب بإصابة جسدية خطيرة، إضافة إلى محاولته الانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية.

واشارت التحقيقات إلى أن دوافع الهجوم كانت “إسلاموية ومعادية للسامية”، بحسب وصف الادعاء، إذ اعتبر المهاجم أن الضحية يمثل “مجتمعًا غربيًا كافرًا” يرفضه أيديولوجيًا.