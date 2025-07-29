ميرتس: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعتزم إرسال وزراء خارجيتها إلى إسرائيل لمحادثات بشأن غزة

ذكر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن ​ألمانيا​ وفرنسا وبريطانيا ستوفد "على الأرجح" الأسبوع المقبل وزراء خارجيتها إلى إسرائيل للمطالبة بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح ميرتس خلال مؤتمر صحفي في برلين مع الملك الأردني عبد الله الثاني، أن الدول الثلاث ستطلب من الوزراء التوجه إلى إسرائيل "على الأرجح يوم الخميس من الأسبوع المقبل".

وأضاف "ننطلق من مبدأ أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة بالكامل للاعتراف بضرورة التحرك الآن".

وأشار ميرتس، أحد أبرز داعمي إسرائيل في حربها على غزة، الإثنين إلى أن وزير خارجيته يوهان فادفول سيزور المنطقة الخميس لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قدما.

وحول الجسر الجوي الإنساني مع غزة الذي أعلنته برلين الإثنين، أوضح ميرتس أن طائرتي شحن عسكريتين في طريقهما إلى الأردن.

وأشار ميرتس إلى أن الطائرتين وهما من طراز A400M "سيتم تجهيزهما وتزويدهما" في الأردن "حتى تتمكنا من تنفيذ مهمتهما اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع على أبعد تقدير، أو حتى غدا".