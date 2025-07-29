الارشيف / اخبار العالم

إسبانيا.. محاولات للسيطرة على حريق دمر 500 هكتار من الغابات

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:43 مساءً كتب شريف احمد - اندلع حريق في وسط إسبانيا ما أسفر عن تدمير أكثر من 500 هكتار من الغابات.
وأفاد المدير الفني لمكافحة الحرائق في بلدة مومبلتران "أنخيل إجليسياس" في تصريح اليوم، أن استمرار الرياح القوية ساعد على انتشار النيران التي اندلعت في وقت متأخر من مساء الاثنين، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من النباتات القابلة للاشتعال في التضاريس الجبلية.
طائرة تلقي بالماء في حريق هائل في إسبانيا (رويترز)
رجال الإطفاء يكافحون حريق هائل في إسبانيا - رويترز

حرائق الغابات

يذكر أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق، باستخدام الطائرات والمروحيات، بينما سعى رجال الإطفاء على الأرض إلى إنشاء حواجز للحريق لمنع النيران من الانتشار بشكل أكبر.
