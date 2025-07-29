فرعية الادارة والعدل درست اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري واقرت بعضها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​لجنة الادارة والعدل​ والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، جلسة اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النائبة حليمة القعقور، كما حضر عن وزارة العدل القاضي نادين رزق، مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، نادي قضاة لبنان القاضي فيصل مكي، وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.

بعد الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي: "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 29/7/2025. وكان سبق للجنة في الجلسة الاخيرة ان تابعت درس المواد المتعلقة بطرق الطعن مع تدقيق المواد التي سبق لها ان درستها وعلقتها في هذا الفصل لمزيد من الدرس واقرارها بعد تعديلها".

اضاف: "في هذه الجلسة وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المواد التي كان سبق لها ان علقتها، ثم انتقلت اللجنة الى درس عدد من المواد التي علقت درسها في الاقتراح حيث ان بعض هذه المواد اصبح يمكن بتها بعد اقرار مواد على صلة بها لتأتي المواد متسقة في ما بين بعضها".

ورفعت جلسة اليوم على ان تتابع عملها في الجلسة القادمة".