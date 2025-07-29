عقد وزير الاعلام المحامي بول مرقص اجتماعًا مثمرًا مع وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان، حيث جرى التوافق على سبل دعم كل من "تلفزيون لبنان"،واذاعة لبنان"، و"الوكالة الوطنية للإعلام".
وتم الاتفاق خلال اللقاء على تأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوسائل الإعلامية الثلاث، لتتولى تنفيذ الخطوات المتفق عليها .
وشارك في اللقاء الى جانب الوزير مرقص الوفد الإعلامي اللبناني المرافق لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جانب المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، والناطقة باسم الرئاسة نجاة شرف الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مرقص التقى نظيره الجزائري واتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدعم "تلفزيون لبنان" واذاعة لبنان و"الوكالة الوطنية للإعلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.