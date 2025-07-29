مرقص التقى نظيره الجزائري واتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدعم "تلفزيون لبنان" واذاعة لبنان و"الوكالة الوطنية للإعلام"

عقد وزير الاعلام المحامي بول مرقص اجتماعًا مثمرًا مع وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان، حيث جرى التوافق على سبل دعم كل من "تلفزيون لبنان"،واذاعة لبنان"، و"الوكالة الوطنية للإعلام".

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوسائل الإعلامية الثلاث، لتتولى تنفيذ الخطوات المتفق عليها .

وشارك في اللقاء الى جانب الوزير مرقص الوفد الإعلامي اللبناني المرافق لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جانب المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، والناطقة باسم الرئاسة نجاة شرف الدين.