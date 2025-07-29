أعربت وزارة الخارجية ال​إسرائيل​ية عن رفضها لإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين ما لم تتحرّك الدولة العبرية في اتجاه وقف حرب غزة. واوضحت الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن "إسرائيل ترفض البيان الصادر عن رئيس وزراء المملكة المتحدة"، معتبرة أن الخطوة "تمثّل مكافأة لحركة حماس وتضر بالجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإسرائيلية ترفض إعلان لندن عن اعتراف محتمل بدولة فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.