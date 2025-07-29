اعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم إنه أبلغ مسؤولين صينيين بأن بكين ربما تواجه رسوما جمركية مرتفعة إذا استمرت في شراء النفط الروسي بموجب تشريع الرسوم الجمركية الثانوية الأميركي على النفط الروسي الخاضع للعقوبات.

كانت هذه تفاصيل خبر بيسنت: الصين قد تواجه رسوما جمركية مرتفعة حال استمرارها في شراء النفط الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.