رئيس حزب الجبهة الوطنية يكشف آلية اختيار مرشحيهم بانتخابات المجالس النيابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني :

أكد عاصم الجزار، رئيس حزب "الجبهة الوطنية"، أن الحزب ليس كيانًا سياسيًا جديدًا بالمعنى الحقيقي، بل هو انعكاس لتراكم طويل من الخبرات والنضج السياسي، مشيرًا إلى أن الحزب لا يطمح للهيمنة أو الحصول على أغلبية نيابية، بل لتقديم نموذج ناضج للعمل الحزبي.

وأوضح "الجزار" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن انتماء الأفراد للأحزاب السياسية ما زال ضعيفًا في مصر، لافتًا إلى أن "الجبهة الوطنية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز المشاركة الجماهيرية الواسعة، من خلال خطاب سياسي واضح ومصداقية في الممارسة".

وفيما يخص انتخابات المجالس النيابية، أوضح أن الحزب يعتمد معايير واضحة للمفاضلة بين المرشحين، قائلاً: "نحن نركّز على الكيف لا الكم، وتم اتخاذ خطوات مدروسة لاختيار العدد المناسب من المرشحين بعد عمليات تقييم دقيقة".

وذكر أن عملية المفاضلة بين الأسماء كانت "تحديًا صعبًا، لكن ضروريًا"، مؤكدًا أن الحزب يؤمن بالمأسسة وتداول المواقع القيادية وفق آليات انتخابية واضحة.

واختتم الجزار، تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجبهة الوطنية يتعهد بإعادة الاعتبار للسياسة في مصر، من خلال نموذج وطني يضع الكفاءة والشفافية والمصلحة العامة في المقدمة.