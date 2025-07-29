مؤتمر حل الدولتين يعتمد الوثيقة الختامية وبريطانيا تعتزم الاعتراف بفلسطين

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين، إذ تضم مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية، وسردية استراتيجية لتشكل إطار متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق السلم والأمن للجميع، داعياً في الوقت ذاته إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل اختتام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر إبلاغ بعثتي السعودية وفرنسا في نيويورك.

وأعربت السعودية، أمس، عن تطلعها إلى أن يسهم «المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية» الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا، في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.

توافق دولي واسع

وانطلقت، مساء الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، إذ شهدت أعمال المؤتمر برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، توافقًا دوليًا واسعًا.

وشهد اليوم الأول زخمًا واسعًا وتوافقًا على تسوية «عادلة» للقضية الفلسطينية وإدانة «تجويع غزة»، فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن المؤتمر «سيُقوّض جهود تحقيق السلام»، بينما تدرس بريطانيا خطة للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، لتهدئة الضغوط المتزايدة من داخل حزب العمال الحاكم.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية عندما تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، إذا لم تتحرك إسرائيل لإنهاء الموقف المروع في غزة.

وأضاف لامي خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر: «تاريخنا يعني أن بريطانيا تتحمل عبئًا خاصًا من المسؤولية لدعم حل الدولتين».

واستدرك: «على حركة حماس أن تنزع سلاحها وتطلق المحتجزين لديها».

وقف النار والاعتراف بدولة فلسطين

وقال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني إن بلاده تدرك أن «الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا بالمفاوضات، والحوار وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية».

وأضاف الزياني في كلمته خلال المؤتمر: «نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجزين، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، فالأزمة الإنسانية الحالية تؤكد مسؤوليتنا المشتركة في صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية».

من جهته، أكد وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، أن سياسات إسرائيل تقوّض جهود حل الدولتين. وأضاف في كلمته خلال المؤتمر: «على جميع الدول الاعتراف سريعًا بدولة فلسطين».

بدوره، قال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، إن الحرب الإسرائيلية على غزة يجب أن تنتهي، كما يجب الكف عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف وزير خارجية البرتغال في كلمته خلال المؤتمر: «الأزمة الإنسانية والتجويع ودوامة العنف يجب أن تنتهي».

موقف خليجي

إلى ذلك، جددت دول الخليج كافة التأكيد على بذل جميع الجهود الإقليمية والدولية بالتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات في العالم، لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وإدخال جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل ودون قيد، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم الثلاثاء أن «أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن» في قطاع غزة المحاصر والمدمّر بفعل الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا بين إسرائيل وحركة حماس.

مواقف دولية متوافقة خلال المؤتمر

الصين: نجتمع هنا لنطالب بالتسوية السلمية وحل الدولتين

اليابان: ندعم الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

تشيلي: حل الدولتين ليس طموحًا بل التزام على المجتمع الدولي

أيسلندا: الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة تنسف مبادئ القانون الدولي

بنجلاديش: نشعر بالمسؤولية ونساند المضطهدين في غزة

الكويت: ندعو إلى ضمان حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم

البرتغال: نؤكد التزامنا بحل الدولتين ونجدد دعمنا للسلطة الفلسطينية

جنوب أفريقيا: على جميع الدول الاعتراف بدولة فلسطين على وجه السرعة