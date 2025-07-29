القيادة تتلقى رسالتين من رئيس أذربيجان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالتين خطيتين، من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالتين نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، بديوان الوزارة في الرياض، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.