جوتيريش يحذر من كارثة إنسانية مروّعة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، من الأبعاد المروّعة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

وقال جوتيريش إن انسياب المساعدات إلى القطاع يجب أن يصبح "هائلاً كالمحيط".

وأضاف، في بيان: "يجب أن تتدفّق إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في موجات ودون عوائق"، واصفاً تحذيراً أصدرته مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرصد عالمي للجوع، اليوم، بأنه يؤكد "ما كنا نخشاه: غزة على شفا المجاعة".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الفلسطينيين يواجهون "كارثة إنسانية لها أبعاد مروعة. هذا ليس تحذيراً، وإنما هو واقع يتكشف أمام أعيننا".