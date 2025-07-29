الرئيس عون استهل زيارته الى الجزائر بلقاء رئيسي مجلسي الامة والشعبي الوطني ووضع إكليلا من الزهر على ضريح الشهداء

بدأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته فور وصوله إلى العاصمة الجزائرية، فاستقبل في مقر الاقامة في مجمع زارلده الرئاسي، رئيس مجلس الأمة الجزائري السيد عزوز ناصري في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والسفير اللبناني في الجزائر محمد حسن والمستشار الخاص للرئيس عون العميد المتقاعد أندره رحال.

ورحب الرئيس ناصري بالرئيس عون في الجزائر التي تجمعها بلبنان علاقات اخوة متينة، لافتا إلى "وقوف الشعب الجزائري إلى جانب شقيقه الشعب اللبناني". وشكر الرئيس عون رئيس مجلس الأمة على زيارته، مؤكداً "ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية - الجزائرية في كافة المجالات".

كذلك زار الرئيس عون في مقر إقامته، رئيس مجلس الشعب الوطني السيد ابرهيم بوغالي، مرحباً ب​زيارة رئيس الجمهورية​ إلى الجزائر، ومؤكدا على اهمية التعاون بين البلدين .

وبعدها، توجه الرئيس عون برفقة الوزير الجزائري المرافق السيد محمد عرقاب الى مقام الشهيد حيث وضع اكليلاً من الزهر على ضريح أرواح الشهداء الجزائريين، عربون تقدير واحترام لتضحياتهم من اجل الوصول بالجزائر الى مصاف الدول المستقلة والفاعلة في محيطها وفي العالم، ولتكون ايضاً عضواً اساسياً ومهماً في صلب الامّة العربية للمساهمة في رعاية مصالحها والدفاع عن الأهداف العربية الموحدة.

وبعد وضع الاكليل وعزف الموسيقى لحن الموتى، وقف الرئيس عون على شرفة مطلة على العاصمة الجزائرية. والقى نظرة شاملة على مساحة كبيرة من العاصمة، قبل ان يغادر الى القصر الرئاسي للقاء نظيره الجزائري حيث تعقد قمة لبنانية- جزائرية في القصر الرئاسي، كما تجرى محادثات بين الوفدين اللبناني والجزائري ومحادثات موسعة، على ان يقيم بعدها الرئيس الجزائري مأدبة عشاء تكريماً للرئيس عون والوفد المرافق.