أفاد مراسل الخليج 365 في البقاع، عن "وفاة الشاب محمد كنعان في الهرمل جراء إطلاق نار أثناء الإحتفال بنجاحه في الإمتحانات الرّسمية حيث كان برفقة صديقه من آل ناصر الدين الذي اصيب بجروح".
وكان الشابان يطلقان النار من السيّارة التي يستقلانها ابتهاجًا، وقد ظن عناصر الجيش اللبناني أنّهم يتعرضون لهجوم فردّوا بإطلاق النّار.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 : وفاة شاب في الهرمل جراء إطلاق نار أثناء الإحتفال بنجاحه في الإمتحانات الرّسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.