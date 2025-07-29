​الخليج 365​ : وفاة شاب في الهرمل جراء إطلاق نار أثناء الإحتفال بنجاحه في الإمتحانات الرّسمية

أفاد مراسل الخليج 365 في البقاع، عن "وفاة الشاب محمد كنعان في الهرمل جراء ​إطلاق نار​ أثناء الإحتفال بنجاحه في الإمتحانات الرّسمية حيث كان برفقة صديقه من آل ناصر الدين الذي اصيب بجروح".

وكان الشابان يطلقان النار من السيّارة التي يستقلانها ابتهاجًا، وقد ظن عناصر الجيش اللبناني أنّهم يتعرضون لهجوم فردّوا بإطلاق النّار.